Про це під час пресбрифінгу сказав координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - наголосив він.

Проте режим Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії, зазначив представник Білого дому.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - додав Кірбі.