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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Білому домі не бачать ознак підготовки білоруських військ до наступу на Україну

У Білому домі не бачать ознак підготовки білоруських військ до наступу на Україну

8 березня, 2023 середа
06:25
війна з Росією координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі

В Америки відсутні розвіддані, які б підтверджували готовність білоруських військ взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні

Про це під час пресбрифінгу сказав координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - наголосив він.

Проте режим Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії, зазначив представник Білого дому.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - додав Кірбі.

  • Раніше в ISW зазначали, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.
  • 6 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю є повністю контрольованою, водночас наголосив, що через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".
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Білорусь
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