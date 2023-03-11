Про це він розповів в етері Еспресо.

"Режим Лукашенка є повноцінним учасником російської війни проти України. Не треба забувати про те, що він надає всю свою територію Кремлю для війни. І сьогодні з аеродрому, який став відомий після події з російським АВАКСом (авіаційна система попередження та управління – ред.), злетів МіГ-31 – це той самий винищувач, який здатен нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Тобто недружні дії з боку Лукашенка відбуваються весь час", - зазначив діяч білоруської опозиції.

Андрій Санніков підкреслив ще один факт – учергове продовжили у Білорусі, так звані, військові маневри, які тривають вже рік, бо їх продовжують за наказом Кремля. І тому тривоги абсолютно виправдані, бо є підвищена бойова готовність на північному напрямку.

"А суб’єктивні фактори, істерики Лукашенка та його брехливі висловлювання щодо події у Мачулищах, можуть вказувати на те, що дійсно може готуватися велика провокація за його участі. Ми бачимо, що постійно випробовують кордони. Польща встановлює укріплення, зокрема протитанкові їжаки, на кордоні з Білоруссю. Зміцнює кордон Литва. Постійно відбуваються провокації на цьому напрямку з використанням мігрантів, це почалося задовго до масованого вторгнення Росії за допомогою Білорусі на територію України", - розказав ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі.

Санніков зауважив, що постійно відбуваються провокації з боку прикордонників режиму Лукашенка, також з боку військових.

"Сьогодні щонайменше 20 полігонів Білорусі зайняті російськими військами, яких там тренують. Тому розвідка України й Міністерство оборони України постійно наголошують, що пильнують дуже уважно ситуацію, і приводів казати, що буде якесь масове вторгнення, нема. Це правильно, мабуть. Але те, що невеликими групами чи доволі великими можна чинити небезпечні провокації, усім зрозуміло. Тому треба серйозно ставитися до такої інформації й таких заяв ГУРу, української розвідки, яка попереджає, що може настати така фаза війни, якої багато хто боїться, – перехід збройних сил Лукашенка через кордон з Україною", - сказав опозиціонер.