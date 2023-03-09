Військові навчання армії РФ у Білорусі продовжили до 20 березня, — Беларускі Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Зазначається, що згідно з графіками, 11-12 березня мають стати вихідними для деяких полігонів, проте ті, де сконцентровані війська РФ, "працюватимуть без перерви". Це полігони "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський".

Загалом, навчання продовжили на 8 полігонах.

Моніторингова група підкреслює, що навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 46 тижнів.

"Збройні сили Республіки Білорусь покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.