Військові навчання армії РФ у Білорусі продовжили до 20 березня, — Беларускі Гаюн
Військові навчання армії РФ на полігонах у Білорусі продовжили щонайменше до 20 березня. Раніше вони мали закінчитися 13 березня
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
Зазначається, що згідно з графіками, 11-12 березня мають стати вихідними для деяких полігонів, проте ті, де сконцентровані війська РФ, "працюватимуть без перерви". Це полігони "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський".
Загалом, навчання продовжили на 8 полігонах.
Моніторингова група підкреслює, що навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 46 тижнів.
"Збройні сили Республіки Білорусь покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
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