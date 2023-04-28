Російська армія під час атаки застосовувала ракети "Іскандер-К", які складно виявити, – Ігнат
Під час останньої ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней
Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивалися нашою Протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.
Він зокрема додав, що особливістю ракети "Іскандер-К" є можливість її запуску з незначної відстані.
Окрім цього, речник також повідомив, що загарбники запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95, які зазвичай працюють з району Каспійського моря.
- 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 10 людей, 17 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
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