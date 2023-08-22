Російська армія відчуває нестачу військової техніки, - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Зазначається, що бійці армії РФ мають зареєструвати свої приватні транспортні засоби в міністерстві оборони Росії, після чого їхні транспортні засоби зникають або передаються в інше місце.

Крім того, російські командири регулярно карають військовослужбовців, які не випускають своїх автомобілів на завдання. За даними аналітиків, російські військовослужбовці відчувають, що вони "воюють" зі своїми командирами. Російські військові на півдні скаржаться на те, що їхня влада не надала бійцям човни та ігнорувала постійні звернення мілблогерів із 2 липня.

Також стало відомо, що російським військам бракує відповідних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення на початку липня командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова. В ISW зазначають, що "застарілі" гаубиці Д-20 непридатні для контрбатарейного бою.

Інститут вивчення війни додає, що постійні скарги окупантів свідчать про те, що міноборони Росії не хоче або не може компенсувати постійну нестачу обладнання та розв'язувати проблеми з низьким моральним духом. Але затягування конфлікту, яке частково є наслідком затримок у наданні західної допомоги Україні, дає російським силам час покращитися та навчитися на своїх помилках.