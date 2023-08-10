У РФ через дефіцит чипів повертаються до виготовлення ракет радянських зразків, - BBC
Виробникам озброєнь у РФ довелося або монтувати низькоякісні чіпи, 40% яких браковані, або взагалі використати радянські технології
Про це повідомляє BBC з посиланням на західних чиновників.
Обмеження на експорт до Росії мікросхем таки діють: постачання з-за кордону на початку цього року впали на дві третини, навіть попри збудовані ланцюжки обходу санкцій.
Тому виробникам озброєнь довелося або брати низькоякісні чіпи, 40% яких браковані, або взагалі використовувати радянські технології, зазначає видання.
А Ростех терміново вирішив озброїти армію артилерійськими установками на колісних шасі — як у знаменитих HIMARS та Caesar. У СРСР та Росії колісні САУ майже не використовували, віддаючи перевагу гусеничним. Але після успіху західних установок Ростех теж задумав створити їх аналоги, хоч і по-своєму: на колеса, по суті, поставлять також розроблені ще в СРСР гаубицю "Мста" та гармату від десантної машини "Нона" (хоча вона поступається тому ж Caesar в далекобійності вчетверо). І це все має воювати проти сучасної техніки, яку постачають українській армії західні країни.
- 3 серпня міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії, у тому числі проти наукових установ зі складу Російської академії наук (РАН).
- 8 серпня уряд Великої Британії ввів нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і проти трьох компаній, які постачають електроніку для російської військової техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе