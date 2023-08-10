Про це повідомляє BBC з посиланням на західних чиновників.

Обмеження на експорт до Росії мікросхем таки діють: постачання з-за кордону на початку цього року впали на дві третини, навіть попри збудовані ланцюжки обходу санкцій.

Тому виробникам озброєнь довелося або брати низькоякісні чіпи, 40% яких браковані, або взагалі використовувати радянські технології, зазначає видання.

А Ростех терміново вирішив озброїти армію артилерійськими установками на колісних шасі — як у знаменитих HIMARS та Caesar. У СРСР та Росії колісні САУ майже не використовували, віддаючи перевагу гусеничним. Але після успіху західних установок Ростех теж задумав створити їх аналоги, хоч і по-своєму: на колеса, по суті, поставлять також розроблені ще в СРСР гаубицю "Мста" та гармату від десантної машини "Нона" (хоча вона поступається тому ж Caesar в далекобійності вчетверо). І це все має воювати проти сучасної техніки, яку постачають українській армії західні країни.