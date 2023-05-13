Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У результаті обстрілу постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав осколкові поранення голови та тулуба, його госпіталізовано до лікарні.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, кілька господарських споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують працівники ДСНС.