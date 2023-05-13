Російська артилерія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині: є поранений
13 травня 2023 року окупанти здійснили артилерійський обстріл Нікополя - в результаті атаки поранено чоловіка, є пошкодження будинків
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
У результаті обстрілу постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав осколкові поранення голови та тулуба, його госпіталізовано до лікарні.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, кілька господарських споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують працівники ДСНС.
- У п'ятницю, 12 травня, російські терористи обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Зруйновано 3 приватні оселі, ще 7 – пошкоджені. Потрощені й 7 господарських споруд, 1 – знищена. Побиті авто, паркани, лінії електропередач та газогони. Є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину.
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