У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено церкву та приватні будинки. Є поранений
У п'ятницю, 12 травня, російські терористи обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
"Від артилерійських обстрілів здригалася земля у Марганецькій громаді та самому Нікополі. Останньому дісталося найбільше. Попри всі спроби терористів нас зламати, ми вистоїмо і переможемо. Всім тихої ночі. Тримаймося", - пише Сергій Лисак.
У Нікополі зруйновано 3 приватні оселі, ще 7 – пошкоджені. Потрощені й 7 господарських споруд, 1 – знищена. Побиті авто, паркани, лінії електропередач та газогони. Є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину.
Поранення отримав 29-річний чоловік. А 71-річну жінку рятувальники звільнили з пошкодженого будинку.
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