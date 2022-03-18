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Російська авіагалузь розвалиться протягом року і опиниться на рівні Ірану чи Північної Кореї, - CNN

18 березня, 2022 п'ятниця
20:35
війна з Росією аерофлот

Через санкції щодо авіації, Росія скотиться до аграрної економіки, що буде задовольнятись мережею залізниць.

Про це повідомляє Splash, з посиланням на аналітику постачальника фінансових даних Refinitiv, інформує Еспресо.TV

Президент Володимир Путін у понеділок підписав закон в рамках антисанкційних заходів уряду, який дозволить російським авіакомпаніям реєструвати в Росії літаки, орендовані іноземними компаніями, де їм будуть видаватися місцеві сертифікати льотної придатності. Законопроект дозволить російським авіакомпаніям залишати свої іноземні орендовані літаки та експлуатувати їх на внутрішніх маршрутах, у той час як іноземним компаніям буде складніше повертати їх без дозволу російського уряду.

І це в той час, коли санкції США та Європи, запроваджені проти Росії, вимагають від лізингових компаній повернути всі літаки, які вони орендували російським авіакомпаніям, до кінця місяця.

Західні авіавиробники, зокрема такі гіганти, як Airbus і Boeing, вже перекрили доступ російським авіакомпаніям до запчастин, необхідних для обслуговування та безпечного польоту літаків. За даними аналітичної компанії Cirium, російські авіакомпанії експлуатують 305 літаків Airbus і 332 літаки Boeing. У Росії також є 83 регіональні літаки західних виробників, таких як Bombardier, Embraer і ATR. Натомість у самій Росії було побудовано лише 144 літаки для авіакомпаній.

Дані Cirium показують, що 85% цих літаків іноземного виробництва належать лізинговим компаніям, а їх сукупна вартість становить 12,4 мільярда доларів.

Незрозуміло, як лізингові компанії зможуть заволодіти цими літаками, поки вони залишаються на російській землі. Додаткові санкції, які забороняють російським літакам літати в більшість інших країн, обмежили її авіаційну галузь переважно внутрішніми рейсами. Лізингові компанії не відповіли на запит про коментарі щодо дій Росії, і неясно, чи захочуть вони повернути ці літаки.

Та в будь-якому випадку ці літаки не матимуть доступу до запасних частин і не матимуть дійсних сертифікатів льотної придатності, які були б прийняті західними авіакомпаніями.

Видання зазначає, що втрата доступу до 85% літаків іноземного виробництва стане важким ударом для економіки країни. Росія є найбільшою державою світу за площею, більш ніж вдвічі перевищує розміри континентальної частини США. Їй потрібна життєздатна авіаційна галузь, щоб зберегти економіку. Авіаційна галузь є важливою ланкою для бізнесу Росії, не тільки для міжнародних рейсів, але й для внутрішніх послуг для її енергетичного сектора, через необхідність транспортування інженерів, інших працівників та обладнання до та з його далеких нафтових родовищ.

"Авіація є неймовірним фактором економічного зростання як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні", – сказав Роберт Манн, консультант і аналітик авіакомпанії. "Без неї ви повертаєте його до майже аграрної економіки, обмежуючись мережею залізниць".

Росії не потрібні всі літаки, які вона захоплює, оскільки удар по її економіці від санкцій значно зменшить потребу в авіаперельотах. Це підвищує ймовірність того, що багато літаків, які захоплюються, будуть розібрані на комплектуючі. Але це не є простим процесом.

Тому навіть утримання літаків не обов’язково забезпечить працездатність російської авіакомпанії. "Протягом року Росія перестане мати будь-яку життєздатну авіаційну галузь", - сказав керуючий директор AeroDynamic Advisory Річард Абулафія, додавши, що її авіаційна галузь незабаром може опинитися десь між підсанкційними Іраном та Північною Кореєю.

  • Нагадаємо, у російських авіакомпаній арештували вже п'ять літаків.
  • Також у Росії дозволили місцевій компанії без погодження з виробниками ремонтувати Boeing та Airbus.

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Росія
санкції
авіація
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