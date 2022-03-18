У Росії дозволили місцевій компанії без погодження з виробниками ремонтувати Boeing та Airbus

Про це повідомляє Телеграм-канал "Аерофлоту", інформує Еспресо.TVВ

Там заявили, що отримання цього сертифіката дозволяє виконувати оперативне та періодичне технічне обслуговування літаків західного виробництва, зареєстрованих у російському реєстрі, та забезпечувати підтримку льотної придатності всього повітряного флоту Аерофлоту.

Зокрема йдеться про Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family та Airbus A350.

У повідомленні також зазначається, що "А-Технік" вперше отримав сертифікат ФАП-285 у 2018 році для виконання технічного обслуговування інших повітряних судів Superjet 100.

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