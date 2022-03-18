У Росії дозволили місцевій компанії без погодження з виробниками ремонтувати Boeing та Airbus
Росавіація видала провайдеру "Аерофлоту" з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден компанії "А-Технік" сертифікат для виконання технічного обслуговування літаків Boeing та Airbus.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Аерофлоту", інформує Еспресо.TVВ
Там заявили, що отримання цього сертифіката дозволяє виконувати оперативне та періодичне технічне обслуговування літаків західного виробництва, зареєстрованих у російському реєстрі, та забезпечувати підтримку льотної придатності всього повітряного флоту Аерофлоту.
Зокрема йдеться про Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family та Airbus A350.
У повідомленні також зазначається, що "А-Технік" вперше отримав сертифікат ФАП-285 у 2018 році для виконання технічного обслуговування інших повітряних судів Superjet 100.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе