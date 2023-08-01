Про це поінформував командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, прикордонники 2-ї прикордонної застави зафіксували за допомогою тепловізорів чотирьох озброєних осіб.

"За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог зазнав втрат і не досяг поставленої мети завдяки діям підрозділів Сил оборони.