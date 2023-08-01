Російська ДРГ безуспішно намагалась проникнути на Чернігівщину
Українські прикордонники відбили спробу заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи на північному напрямку в межах Чернігівської області
Про це поінформував командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, прикордонники 2-ї прикордонної застави зафіксували за допомогою тепловізорів чотирьох озброєних осіб.
"За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог зазнав втрат і не досяг поставленої мети завдяки діям підрозділів Сил оборони.
- 21 липня стало відомо про проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини. У зв'язку з цим, Україна вживає заходів щодо посилення оборонних спроможностей, встановлюючи невибухові інженерні загородження та додаткові камери спостереження.
- 27 липня росіяни знову намагались зайти на Сумщину. Атаку ДРГ відбили прикордонники.
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