Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Учора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах наші українські захисники… відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. І надалі вони ні з чим відходять за межі кордону", - сказав Демченко.

Основне завдання диверсійно-розвідувальних груп РФ полягає у виявленні розташування Сил оборони України та мінуванні місцевості, пояснив прикордонник.

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За даними Державної прикордонної служби, ворог продовжує використовувати ДРГ також частково на Харківському напрямку.

Водночас на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині Росія не припиняє гатити по мирних населених пунктах: "Кількість обстрілів за останній час не зменшується і це досить велика кількість щоденно".