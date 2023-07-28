Ворог знову намагався зайти на Сумщину: прикордонники відбили атаку ДРГ
У четвер, 27 липня, Сили оборони України відбили чергову спробу заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Сумській області
Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
"Учора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах наші українські захисники… відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. І надалі вони ні з чим відходять за межі кордону", - сказав Демченко.
Основне завдання диверсійно-розвідувальних груп РФ полягає у виявленні розташування Сил оборони України та мінуванні місцевості, пояснив прикордонник.
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За даними Державної прикордонної служби, ворог продовжує використовувати ДРГ також частково на Харківському напрямку.
Водночас на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині Росія не припиняє гатити по мирних населених пунктах: "Кількість обстрілів за останній час не зменшується і це досить велика кількість щоденно".
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