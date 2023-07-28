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Ворог знову намагався зайти на Сумщину: прикордонники відбили атаку ДРГ

28 липня, 2023 п'ятниця
11:26
Війна з Росією Знешкодження ворожої ДРГ

У четвер, 27 липня, Сили оборони України відбили чергову спробу заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Сумській області

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Учора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах наші українські захисники… відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. І надалі вони ні з чим відходять за межі кордону", - сказав Демченко.

Основне завдання диверсійно-розвідувальних груп РФ полягає у виявленні розташування Сил оборони України та мінуванні місцевості, пояснив прикордонник.

Читайте також: Ворожі ДРГ заходять на 4–5 км і влаштовують засідки, зараз тут фронт малої інтенсивності, - політолог Бобиренко про ситуацію на Сумщині

За даними Державної прикордонної служби, ворог продовжує використовувати ДРГ також частково на Харківському напрямку.

Водночас на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині Росія не припиняє гатити по мирних населених пунктах: "Кількість обстрілів за останній час не зменшується і це досить велика кількість щоденно".

  • Представник військової розвідки Андрій Юсов в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо оцінив можливу загрозу використання ядерної зброї Білоруссю. Він заявив, що Володимир Путін стандартно збільшує ставки та використовує шантаж. Тож тут для нас нічого не змінилося. А говорячи про можливість створення в Україні аналога ізраїльського "Моссаду", аби ліквідовувати ворогів, Юсова сказав: "Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже  не зможуть постати перед судом і опинитись на лаві підсудних, тому що їх немає серед живих"
  • 14 липня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що в Білорусі пройшла чергова ротація військ РФ. За даними ДПСУ, Росія вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території цієї країни. 
  • Тим часом у міноборони Білорусі 20 липня повідомили про спільні навчання вагнерівців і білоруських військових. Найманці з російської ПВК Вагнера передислоковуються в Білорусь після заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина наприкінці червня. 20 липня до Білорусі прибула вже дев'ята колона з бійцями ПВК. У Держприкордонслужбі зазначили, що їхня кількість не становить зараз загрози Україні. 
  • 21 липня стало відомо про проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини.
російська армія
Сумщина
Чернігівщина
Держприкордонслужба
окупанти
Харківщина
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