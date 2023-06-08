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Війна з Росією: хроніка
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Російська еліта засмучена шансами Путіна перемогти у війні в Україні, - Bloomberg

8 червня, 2023 четвер
09:15
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Настрій російської еліти щодо перспектив війни Володимира Путіна в Україні стає все більш похмурим. Навіть найбільш оптимістично налаштовані росіяни усвідомлюють, що "заморожений конфлікт" може бути найкращим вихідним варіантом для Кремля

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що багато хто з російської політичної та бізнес-еліти втомився від війни й хоче її зупинити, хоча й сумнівається, що Путін припинить бойові дії. Ніхто не бажає протистояти йому, та абсолютна віра в лідерство похитнулася.

За словами двох анонімних джерел, найсприятливішою перспективою були б переговори наприкінці року, які б перетворили війну на "заморожений конфлікт" і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу, утримавши частину захопленої української території.

"Еліти зайшли в глухий кут: вони бояться стати цапами відпущення за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала думка про шанс, що Путін не виграє цю війну", - сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду.

Зростаюче розчарування, ймовірно, посилить гру звинувачень щодо відповідальності за невдале вторгнення, яке вже спричинило гострі громадські розбіжності між націоналістами жорсткої лінії та міністерством оборони Росії.

Відомо, що у зв’язку з тим, що Кремль зіткнувся з українським контрнаступом, який підтримується мільярдною збройовою допомогою зі США та Європи, серед російських чиновників низькі очікування будь-яких значних успіхів на полі бою після зими, коли сили Москви досягли незначного прогресу та зазнали величезних втрат. 

"Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хочуть посилити боротьбу проти України, втратили зневіру щодо перспектив Росії у війні, яка мала завершитися за кілька днів і зараз триває 16-й місяць", - йдеться у повідомленні. 

  • Нагадаємо, що 3 червня політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський заявив, що з відходом путінського режиму в Росії почнеться мафіозна боротьба.
Росія
Володимир Путін
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