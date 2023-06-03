З відходом путінського угруповання в Росії почнеться мафіозна боротьба, - Піонтковський
Процеси всередині Росії матимуть катастрофічний характер
Про це сказав політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Росії почнеться мафіозна війна. Якщо згадати війну в Радянській Росії, зокрема й на території України у 1917 році, це була війна білих і червоних. Вони мали якісь переконання, якісь погляди на майбутнє Росії, на розуміння життя взагалі. Зараз це буде боротьба мафіозна", - пояснив Піонтковський.
За його словами, з відходом путінського угруповання оголюється велетенська власність.
"Відбудеться масштабна війна за перерозподіл великої власності, яка залишиться без господаря. В цілому росіянам буде чим зайнятися за порєбріком. Завдання України й Заходу буде одне – подбати про свою безпеку, щоб ніколи більше ця постпутінська Росія не змогла погрожувати Україні й всьому світу. А процеси всередині РФ матимуть катастрофічний характер", - додав Піонтковський.
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