З відходом путінського угруповання в Росії почнеться мафіозна боротьба, - Піонтковський

Про це сказав політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії почнеться мафіозна війна. Якщо згадати війну в Радянській Росії, зокрема й на території України у 1917 році, це була війна білих і червоних. Вони мали якісь переконання, якісь погляди на майбутнє Росії, на розуміння життя взагалі. Зараз це буде боротьба мафіозна", - пояснив Піонтковський.

За його словами, з відходом путінського угруповання оголюється велетенська власність.

"Відбудеться масштабна війна за перерозподіл великої власності, яка залишиться без господаря. В цілому росіянам буде чим зайнятися за порєбріком. Завдання України й Заходу буде одне – подбати про свою безпеку, щоб ніколи більше ця постпутінська Росія не змогла погрожувати Україні й всьому світу. А процеси всередині РФ матимуть катастрофічний характер", - додав Піонтковський.