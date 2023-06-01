Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, політик завжди критикував війну. Це визначне звернення стало першим закликом до заміни Володимира Путіна на російському державному телебаченні з часу початку конфлікту.

Останні 15 місяців у Росії характеризувалися введенням обмежень свободи слова в Росії, що віддало нагадує радянські часи. Однак, жорстока риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи Вагнера Євген Пригожин, збільшує інтерес до табуйованих тем серед опозиціонерів.