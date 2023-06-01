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Головна Світ На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка

На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка

1 червня, 2023 четвер
10:04
Світ Володимир Путін

Російський опозиційний політик Борис Надєждін закликав до обрання нового президента для відновлення відносин з Європою

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, політик завжди критикував війну. Це визначне звернення стало першим закликом до заміни Володимира Путіна на російському державному телебаченні з часу початку конфлікту. 

Останні 15 місяців у Росії характеризувалися введенням обмежень свободи слова в Росії, що віддало нагадує радянські часи. Однак, жорстока риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи Вагнера Євген Пригожин, збільшує інтерес до табуйованих тем серед опозиціонерів.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
  • 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
  • 15 травня стало відомо, що Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.

Суспільство
Росія
Володимир Путін
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