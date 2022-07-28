Російська ФСБ посилила контррозвідку у прикордонних з Україною районах

Про це у фейсбук повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки Російської Федерації посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.

Станом на ранок 28 липня росіяни безуспішно вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка, Пасіка - Долина, Клинове - Бахмут, Миронівський - Семигір’я, Брускинське - Білогірка. На напрямку Відродження - Вершина противник закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. У свою чергу підрозділи білоруських військ, які прибули на ротацію у прикордонні з Україною райони, інженерно обладнують позиції та ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках.

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