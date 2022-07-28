Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, з метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки безпілотниками.

Станом на ранок 28 липня росіяни безуспішно вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка, Пасіка - Долина, Клинове - Бахмут, Миронівський - Семигір’я, Брускинське - Білогірка. На напрямку Відродження - Вершина противник закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина.

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