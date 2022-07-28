Війська Білорусі проводять інженерні обладнання позицій та запускають безпілотники для розвідки на Волинському та Поліському напрямках
Підрозділи білоруських військ, які прибули на ротацію у прикордонні з Україною райони, інженерно обладнують позиції та ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, з метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки безпілотниками.
- Станом на ранок 28 липня росіяни безуспішно вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка, Пасіка - Долина, Клинове - Бахмут, Миронівський - Семигір’я, Брускинське - Білогірка. На напрямку Відродження - Вершина противник закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина.
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