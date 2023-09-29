Російська нейромережа державного Сбєрбанку відмовилась відповідати, якій країні належить Донецьк
Російська нейромережа державного Сбєрбанку не бажає розмовляти про Донецьк, "ДНР" та держкордон між РФ та Україною
Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.
Пропагандисти пишуть, що нейромережа GigaChat від Сбєрбанку не змогла відповісти на питання: що таке "СВО", "ДНР", кому належить Донецьк, а також, де кордон між Україною та Росією.
У відповідь російська нейромережа пише, що у неї немає настрою і вона не хоче говорити на цю тему. Натомість російські терористи обурюються на таку реакцію штучного інтелекту від державного Сбєрбанку.
- Російська пропаганда активно поширює фейкове відео, у якому нібито українські воїни здаються у полон.
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