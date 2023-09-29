Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.

Пропагандисти пишуть, що нейромережа GigaChat від Сбєрбанку не змогла відповісти на питання: що таке "СВО", "ДНР", кому належить Донецьк, а також, де кордон між Україною та Росією.

У відповідь російська нейромережа пише, що у неї немає настрою і вона не хоче говорити на цю тему. Натомість російські терористи обурюються на таку реакцію штучного інтелекту від державного Сбєрбанку.