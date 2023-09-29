Роспропаганда поширила фейк про нібито здачу українських воїнів у полон, Стратком спростував

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади склали зброю і здалися у полон", - такий фейк опублікувало російське міноборони.

Згодом з’явилась і "українська" версія того самого відео з логотипом 128-ї ОГШБр і текстом про те, що "знято здачу російської ДРГ", проте у 128-й бригаді офіційно спростували свою причетність до цього відео та взяття росіян в полон. Як саме перероблена версія цього російського відео потрапила на українські канали - це окрема історія, яку ми тут не розглядаємо", - пише SPRAVDI.

У Центрі пояснили, чому це відео – фейк:

На кадрах присутні жовті соняхи, яких вже давно немає на українських полях. Їх в принципі немає на лінії бойового зіткнення через постійні обстріли.

Усі актори здаються в полон з примкнутими магазинами до автоматів, хоча під час здачі в полон магазин автомата має бути відімкнутий.

Жоден з них не має на собі екіпірування – бронежилетів, касок, РПС-ок. Лише сама форма та автомати.

Єдиний з чоловіків на відео, що показово знімає з себе "бронежилет", насправді знімає порожній чохол від бронежилета – якщо добре придивитись, то бронеплит у цьому чохлі від бронежилета немає.

"Не виключено, що у постановочному ролику знімались курсанти російських військових ВНЗ, які навчаються для подальшої служби в підрозділах так званого "інформаційного протиборства" зс РФ. Саме цим і можна пояснити молодий вік, однакові зачіски та відсутність екіпірування на акторах", - пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.