Роспропаганда поширила фейк про нібито здачу українських воїнів у полон, Стратком спростував
Російська пропаганда активно поширює фейкове відео, у якому нібито українські воїни здаються у полон
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади склали зброю і здалися у полон", - такий фейк опублікувало російське міноборони.
Згодом з’явилась і "українська" версія того самого відео з логотипом 128-ї ОГШБр і текстом про те, що "знято здачу російської ДРГ", проте у 128-й бригаді офіційно спростували свою причетність до цього відео та взяття росіян в полон. Як саме перероблена версія цього російського відео потрапила на українські канали - це окрема історія, яку ми тут не розглядаємо", - пише SPRAVDI.
У Центрі пояснили, чому це відео – фейк:
- На кадрах присутні жовті соняхи, яких вже давно немає на українських полях. Їх в принципі немає на лінії бойового зіткнення через постійні обстріли.
- Усі актори здаються в полон з примкнутими магазинами до автоматів, хоча під час здачі в полон магазин автомата має бути відімкнутий.
- Жоден з них не має на собі екіпірування – бронежилетів, касок, РПС-ок. Лише сама форма та автомати.
- Єдиний з чоловіків на відео, що показово знімає з себе "бронежилет", насправді знімає порожній чохол від бронежилета – якщо добре придивитись, то бронеплит у цьому чохлі від бронежилета немає.
"Не виключено, що у постановочному ролику знімались курсанти російських військових ВНЗ, які навчаються для подальшої служби в підрозділах так званого "інформаційного протиборства" зс РФ. Саме цим і можна пояснити молодий вік, однакові зачіски та відсутність екіпірування на акторах", - пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе