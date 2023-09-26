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Російська пропаганда поширила фейк, що бійці "Азова" проводять "сатанинські обряди"

26 вересня, 2023 вiвторок
01:55
Війна з Росією

Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Росіяни стверджували, що 22 вересня до дня осіннього рівнодення українські військові нібито провели "сатанинський обряд". При цьому окупанти пов'язали обряд із Кам'яною добою.

Натомість у Telegram-каналі бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" йдеться про захід пам'яті полеглих побратимів.

"Щороку, на день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, ми відзначаємо День мертвих, згадуючи всіх полеглих бійців "Азову", які віддали за свободу Батьківщини найдорожче — своє життя", - повідомляє пресслужба підрозділу.

Військові зазначили, що оскільки зараз бригада "Азов" виконує бойові завдання, цьогоріч містерії пам'яті відбулись у різних місцях.

  • Раніше росіяни поширили ІПСО на тему нібито байдужості влади України до долі військовополонених та їхніх родин.
  • Крім того, російські пропагандисти поширили брехню про те, що ЗСУ під час прориву оборони окупантів нібито вдаються до тактики "живого" розмінування.

Україна
Росія
військові
фейк
полк "Азов"
пропаганда
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