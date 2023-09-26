Російська пропаганда поширила фейк, що бійці "Азова" проводять "сатанинські обряди"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Росіяни стверджували, що 22 вересня до дня осіннього рівнодення українські військові нібито провели "сатанинський обряд". При цьому окупанти пов'язали обряд із Кам'яною добою.

Натомість у Telegram-каналі бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" йдеться про захід пам'яті полеглих побратимів.

"Щороку, на день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, ми відзначаємо День мертвих, згадуючи всіх полеглих бійців "Азову", які віддали за свободу Батьківщини найдорожче — своє життя", - повідомляє пресслужба підрозділу.

Військові зазначили, що оскільки зараз бригада "Азов" виконує бойові завдання, цьогоріч містерії пам'яті відбулись у різних місцях.