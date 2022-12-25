Російська пропаганда поширила фейк з "покаранням полоненого" поблизу Бахмута захисника України. Але "полонений" перебуває зараз у Києві

Йдеться про добровольця з батальйону "Реванш" Станіслава Коломійця, який до повномасштабного ворожого вторгнення керував муніципальною інспекцією в Черкаській міській раді. Наразі він у Києві й ніяк не може бути по той бік лінії фронту на Донбасі, де у полоні нібито "просить вибачення" в окупантів. Про це сьогодні, 25 грудня 2022 року, розповів екснардеп Ігор Мосійчук.



Коломієць є його кумом.



"Регочу, просто не можу. Розмовляю з кумом Станіславом Коломійцем і кумою Ганною Коломієць, які їдуть в авто по нашій прекрасній столиці, а ж тут приходить повідомлення, що кума "взяли и наказали" при нічному штурмі Бахмута", - зазначає на фейсбуці Мосійчук.



"Яким же лайном годують росіян, гонячи їх на забій в Україну, кремлівські пропагандисти!", - додав політик.



"Куме, многії літа! Не переймайся, мене вони разів з десять вбивали і в полон брали у своїй уяві", - підсумував Ігор Мосійчук.

При цьому в Телеграмі росіяни поширюють відео, що "полонений" ніби як стояв перед ними на колінах й "вибачався". Однак, його було "жорстоко покарано".



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