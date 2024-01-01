Російська пропаганда в TikTok: експерт Чаленко розповів, як ворог впливає на українців через популярну соцмережу

Він про це розповів у етері телеканалу "Еспресо".

За даними Чаленка, Росія все активніше використовує свою пропаганду в TikTok.

"Я, для себе особисто, вже взяв за звичку робити певні тік-ток сеанси, десь годину в день проглядаю стрічку і дивлюся, що мені дає ця соцмережа, які кліпи, що саме вона використовує. Тут логіка яка? Матеріал заходить до споживачів і розвиває кліпове мислення, притупляє реакцію і працює виключно на емоцію, змушує діяти емоційно, саме через TikTok; на другій позиції - Telegram, далі - Facebook. Росіяни активно зараз налагоджують отакий горизонтальний контакт безпосередньо з українським суспільством, який повністю, на 100%, використовує внутрішню українську повістку і всі ті скандали, які навіть можуть виникати природно, вони їх гіперболізують", - пояснює голова Центру аналізу та стратегій.

Експерт зазначає, що ворог транслює в соціальних мережах інформацію в пропагандистському ключі й це діє на українців.

"Це величезний сьогодні виклик загалом для українців, передусім для громадянського активного суспільства, яким чином цьому протистояти. Не дивлячись на різні партійні забарвлення - це сьогодні величезна проблема, хтось говорить: може треба забороняти соціальні мережі, - я думаю, що тут питання в якості контенту, який генеруємо всі ми для того, щоб протистояти російській навалі", - підкреслює Чаленко.

Крім того, дуже часто рашисти використовують елементи штучного інтелекту: "Коли ролики прямо генеруються і в тому числі й ваші ефіри, підставляють абсолютно інший звук з іншим контекстом і це через той же самий TikTok дуже-дуже сильно розповсюджується серед української аудиторії".