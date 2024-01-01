Російська пропаганда в TikTok: експерт Чаленко розповів, як ворог впливає на українців через популярну соцмережу
Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко аналізує, як Росія намагається підривати українське суспільство, використовуючи популярну соціальну мережу TikTok
Він про це розповів у етері телеканалу "Еспресо".
За даними Чаленка, Росія все активніше використовує свою пропаганду в TikTok.
"Я, для себе особисто, вже взяв за звичку робити певні тік-ток сеанси, десь годину в день проглядаю стрічку і дивлюся, що мені дає ця соцмережа, які кліпи, що саме вона використовує. Тут логіка яка? Матеріал заходить до споживачів і розвиває кліпове мислення, притупляє реакцію і працює виключно на емоцію, змушує діяти емоційно, саме через TikTok; на другій позиції - Telegram, далі - Facebook. Росіяни активно зараз налагоджують отакий горизонтальний контакт безпосередньо з українським суспільством, який повністю, на 100%, використовує внутрішню українську повістку і всі ті скандали, які навіть можуть виникати природно, вони їх гіперболізують", - пояснює голова Центру аналізу та стратегій.
Експерт зазначає, що ворог транслює в соціальних мережах інформацію в пропагандистському ключі й це діє на українців.
"Це величезний сьогодні виклик загалом для українців, передусім для громадянського активного суспільства, яким чином цьому протистояти. Не дивлячись на різні партійні забарвлення - це сьогодні величезна проблема, хтось говорить: може треба забороняти соціальні мережі, - я думаю, що тут питання в якості контенту, який генеруємо всі ми для того, щоб протистояти російській навалі", - підкреслює Чаленко.
Крім того, дуже часто рашисти використовують елементи штучного інтелекту: "Коли ролики прямо генеруються і в тому числі й ваші ефіри, підставляють абсолютно інший звук з іншим контекстом і це через той же самий TikTok дуже-дуже сильно розповсюджується серед української аудиторії".
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