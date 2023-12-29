"Зеленський купив віллу Геббельса за 8 млн євро": роспропаганда запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією роспропаганди, Володимир Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Геббельса за 8 млн євро. Нерухомість нібито була придбана компанією Film Heritage Inc, яка пов'язана з українським президентом.

"Центр встановив, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Проте встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, що ставить під сумнів існування такої особи", - відзначає ЦПД.

Згодом фейк про віллу поширили ворожі ресурси, зокрема нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V., які є проросійськими До прикладу, раніше нігерійські видання вже були причетними до розповсюдження фейків про В. Зеленського, зокрема видання PUNCH.

"Рашисти не полишають спроб дискредитувати Зеленського, а поширюючи свою брехню від імені фейкових іноземних видань, вони намагаються надати їй більшої достовірності", - йдеться у повідомленні.