"Зеленський купив віллу Геббельса за 8 млн євро": роспропаганда запустила новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито президент України Володимир Зеленський придбав віллу за 8 млн євро
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За інформацією роспропаганди, Володимир Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Геббельса за 8 млн євро. Нерухомість нібито була придбана компанією Film Heritage Inc, яка пов'язана з українським президентом.
"Центр встановив, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Проте встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, що ставить під сумнів існування такої особи", - відзначає ЦПД.
Згодом фейк про віллу поширили ворожі ресурси, зокрема нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V., які є проросійськими До прикладу, раніше нігерійські видання вже були причетними до розповсюдження фейків про В. Зеленського, зокрема видання PUNCH.
"Рашисти не полишають спроб дискредитувати Зеленського, а поширюючи свою брехню від імені фейкових іноземних видань, вони намагаються надати їй більшої достовірності", - йдеться у повідомленні.
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