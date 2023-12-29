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Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, - ГУР

29 грудня, 2023 п'ятниця
13:43
Війна з Росією москва, кремль

Російські аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році

Про це пише ГУР МО.

"Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські аналітики планують зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

  •  дискредитація процесу мобілізації;
  • сприяння масштабному відтоку населення з України;
  • інспірація розколів за регіональним принципом.

 Пропоновані наративи:

  • "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
  • "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
  • "В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".

"Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", - додали в розвідці.

  • У Кремлі запланували провести чергову гібридну кампанію проти України.
Суспільство
Україна
Росія
фейк
ГУР
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