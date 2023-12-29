Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, - ГУР
Російські аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році
Про це пише ГУР МО.
"Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські аналітики планують зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.
Серед ключових цілей вказаних заходів:
- дискредитація процесу мобілізації;
- сприяння масштабному відтоку населення з України;
- інспірація розколів за регіональним принципом.
Пропоновані наративи:
- "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
- "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
- "В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".
"Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", - додали в розвідці.
- У Кремлі запланували провести чергову гібридну кампанію проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.02 Купівля 38.02Продаж 38.82
- EUR Купівля 41.83Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе