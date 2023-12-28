РФ запланувала інформаційну кампанію проти України на тему "чергових президентських виборів", - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначено, що в середині грудня 2023 року в Москві провели засідання так званого інституту країн СНД, який повністю підконтрольний адміністрації російського диктатора та фінансується з бюджету РФ.

Темою зустрічі стала війна проти України. Зокрема, у ході обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські "експерти" зробили висновок, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони, щоб зірвати російський наступ взимку та навесні 2024 року, зміцнити оборонні лінії, посилити систему ППО, накопичити боєприпаси та сформувати боєздатний резерв.

За оцінками росіян, такий сценарій зробить подальше захоплення України силовими методами неможливим.

Водночас у середовищі кремлівських аналітиків акцентували, що будь-яке припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві є неприпустимим.

На московській зустрічі також пролунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України за допомогою теми "чергових президентських виборів".

У ГУР зауважили, що мета цієї компанії - підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками та партнерами Росії. А також, якщо вийде - серед українських громадян.