Російська пропаганда вчетверте "визволила" Попасну, – Центр при РНБО
Російська пропаганда знову відзвітувала про "перемогу" у Попасній Луганської області. У Кремлі вже тричі поширювали дезінформацію про "взяття під контроль" цього міста
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Раніше медіа РФ вже тричі поширювали дезінформацію про "взяття під контроль" та "визволення"цього населеного пункту: 13 березня, 22 березня та 15 квітня. Але цього разу, виходячи з повідомлень ЗМІ РФ, досягненням виявилося захоплення "адміністративної будівлі МВС Попасної", – йдеться в повідомленні.
Як зауважують у Центрі, підтверджень"«взяття під контроль"самого приміщення немає. Натомість кремлівські медіа у якості "вагомого і остаточного доказу цього факту" демонструють поцуплену фасадну табличку райвідділу МВС.
Натомість у Генштабі ЗСУ повідомляють, що запеклі бої за Попасну тривають.
- Крім цього, окупанти неодноразово поширили фейки, нібито вони взяли під контроль Рубіжне на Луганщині.
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