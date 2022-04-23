Російська пропаганда вчетверте "визволила" Попасну, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Раніше медіа РФ вже тричі поширювали дезінформацію про "взяття під контроль" та "визволення"цього населеного пункту: 13 березня, 22 березня та 15 квітня. Але цього разу, виходячи з повідомлень ЗМІ РФ, досягненням виявилося захоплення "адміністративної будівлі МВС Попасної", – йдеться в повідомленні.

Як зауважують у Центрі, підтверджень"«взяття під контроль"самого приміщення немає. Натомість кремлівські медіа у якості "вагомого і остаточного доказу цього факту" демонструють поцуплену фасадну табличку райвідділу МВС.

Натомість у Генштабі ЗСУ повідомляють, що запеклі бої за Попасну тривають.

Крім цього, окупанти неодноразово поширили фейки, нібито вони взяли під контроль Рубіжне на Луганщині.