Російські пропагандисти вже тричі заявляли про взяття Рубіжного під контроль окупантів, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр при РНБО.



"56-й день спецоперації збройних сил рф ознаменувався звільненням Рубіжного в ЛНР", - наголосили в Міноборони РФ.



Проте Генштаб ЗСУ заявив, що на 56-й день ворог намагався закріпитись у західній і північно-західній частинах Рубіжного, але зазнав поразки.



"Це вже третє подібне "звільнення" окупантами Рубіжного, виходячи зі зведень Міноборони РФ: вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня, 18 березня російська пропаганда знов відзвітувала про "звільнення" Рубіжного та навіть його "зачистку" від ЗСУ", - наголосили в Центрі протиії дезінформації.



Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 березня спростовував інформацію щодо окупації Рубіжного.



"Тож, можливо, найближчим часом пропаганда РФ знов відзвітує про четверте переможне "звільнення" Рубіжного", - зауважили в ЦПД.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb