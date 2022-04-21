Російські пропагандисти вже тричі заявляли про взяття Рубіжного під контроль окупантів, - Центр при РНБО
Окупанти неодноразово поширили фейки, нібито вони взяли під контроль Рубіжне на Луганщині, однак українська сторона спростовує цю інформацію
Про це повідомив Центр при РНБО.
"56-й день спецоперації збройних сил рф ознаменувався звільненням Рубіжного в ЛНР", - наголосили в Міноборони РФ.
Проте Генштаб ЗСУ заявив, що на 56-й день ворог намагався закріпитись у західній і північно-західній частинах Рубіжного, але зазнав поразки.
"Це вже третє подібне "звільнення" окупантами Рубіжного, виходячи зі зведень Міноборони РФ: вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня, 18 березня російська пропаганда знов відзвітувала про "звільнення" Рубіжного та навіть його "зачистку" від ЗСУ", - наголосили в Центрі протиії дезінформації.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 березня спростовував інформацію щодо окупації Рубіжного.
"Тож, можливо, найближчим часом пропаганда РФ знов відзвітує про четверте переможне "звільнення" Рубіжного", - зауважили в ЦПД.
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