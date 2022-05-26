Російська пропаганда впливає уже навіть на галичан

Дружина переконувала продавчиню, що все навпаки. У нас багато зерна. Якщо його не вивезти до покупців, то держава не отримає кошти. Голод якраз розпочнеться у них десь в Африці і інших бідних регіонах. Біженці звідти дестабілізують Європу і це пошкодить нашій підтримці.

Російська пропаганда уже впливає навіть на галичан.

Чому так відбувається?

На початку останньої фази війни українська влада, яка у цю війну не вірила, спочатку злякалася. Міжнародна підтримка і рішуча готовність українців до бою надали впевненості. Влада хибно вирішила, що ми швидко переможемо. У червні готувалися оголосити нові вибори. Саме з цією метою і вимкнули з наземного цифрового мовлення канали, які колись належали Петру Порошенку (П’ятий і Прямий) і телеканал "Еспресо". Великі олігархічні канали теж обмежили мовленням у 5 годин кожного під контролем Офісу президента і профільного міністерства. Усе це розбавили державним провладним пропагандистським телеканалом Рада і майже знищеним незалежним Суспільним. Іномовлення взагалі перетворили на якісь шматки російською мовою, неясно на кого розраховані.

Ситуація ускладнилася. Я б дуже хотів, щоб все було так, як обіцяв речник влади Арестович. Він і інші носії переможних реляцій виконали на початку війни важливу функцію для мобілізації і суспільства і влади.

Але у довгій війні на фронті і у довгій інформаційній війні потрібні і інші інструменти. Що означає слово "мобілізація"? Це не лише призов. Як пише Вікіпедія: "У політичному лексиконі залучення і приведення в готовність сил, засобів, ресурсів, внутрішніх резервів для вирішення певного важливого завдання, здійснення масової кампанії".

Тобто усіх сил, засобів і ресурсів. Владі потрібно зараз об‘єднати усіх фахівців для включення їх у покращення ситуації на фронті, для об‘єднання суспільства, для протидії ворожій пропаганді як в Україні, так і за кордоном.

У політичному середовищі потрібно не примітивно грати у конфронтацію з патріотичним сектором суспільства через використання негідника Медведчука, а навпаки знаходити спільну мову і об‘єднуватися з усіма, для кого дорога держава.

Продавщиня у Львові повинна бути переконана, що британці союзники, а не вороги України, продавець у Мюнхені має знати, що копійка зароблена в Росії і їм принесе смерті, а продавець у Франції, що за русскім балєтом приходить російський ґвалтівник на російському танку.

Інформаційну війну, яку ми спочатку почали вигравати завдяки західній підтримці і помилкам російських нацистів можемо і програти. Те саме з війною дипломатичною. Війна на фронті теж не буде легкою.

Російський агресор вчиться на власних помилках, атакує на усіх фронтах. Лише справжня мобілізація суспільства, вміння не маніпулювати людьми, а чесно з ними розмовляти, об‘єднана боротьба українців зупинять армію путінських нацистів.

P.S.: Петиція на підтримку українських каналів за посиланням.