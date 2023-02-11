Російська система виконання покарань стала жорсткішою до українських громадян, - Чубаров

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українські політв'язні перебувають у дуже скрутному становищі. Російська система виконання покарань стала ще жорсткішою щодо умов утримання українських громадян та кримських політв’язнів. За день до смерті Джеміля Гафарова, а ми вважаємо його смерть вбивством, він звертався до тюремної адміністрації зі скаргами на стан здоров'я. Його адвокат писав листи з вимогами лікування. В день смерті, а ми кажемо вбивства Джеміля Гафарова, адвокат отримав відповідь від тюремної адміністрації, що в Джеміля Гафарова все добре і він перебуває під лікарським контролем, - підкреслив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що має список хворих політв'язнів, які перебувають за ґратами.

"До вбивства Джеміля Гафарова було також вбито Костянтина Ширінга, його звинуватили у тому, що нібито він диверсант. Ми маємо список політв'язнів, де зазначено, хто є хворий та перебуває за ґратами. Цей список ще місяць тому було передано російській стороні, але нічого вони не зробили. Ми хвилюємося за долю Амета Сулейманова, у нього захворювання серця. Також зараз чекає вирок Олександр Сізіков. Він абсолютно незрячий і його росіяни звинувачують теж у тероризмі", - наголосив Чубаров.