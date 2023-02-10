Про це повідомило видання "Крим.Реалії".

"У Криму 9 лютого російські силовики провели обшуки у квартирі кримського активіста із Судака Дмитра Демчука, при цьому на нього здійснювали фізичний та психологічний тиск", - зазначається у дописі.

Також зазначається, що за словами Демчука, російські силовики у масках зі зброєю потрапили до нього у квартиру. Чоловіку надягнули наручники, зачитали обвинувачення за статтею 282 КК РФ (розпалювання ненависті чи ворожнечі, приниження людської гідності). Силовики РФ влаштували допит його неповнолітній доньці, у квартирі провели обшук.

"Після обшуку в наручниках демонстративно провели по всьому двору нашого будинку і посадили до мікроавтобуса в супроводі озброєної охорони, яка всю дорогу погрожувала мене вивезти до лісу", - сказав активіст.

За словами Демчука, його привезли до Центру "Е" в Сімферополі, де у підвальному приміщенні допитували.Відомо, що за його словами, йому надягнули на голову капюшон та сильно вдарили по потилиці, також на нього чинили психологічний тиск. Він зазначає, що під тортурами був змушений визнати вину. Після цього його привезли на вокзал, звідки він поїхав додому.

"Один з учасників обшуку приїхав до мене додому, щоб допомогти "владнати" справу за винагороду, та в результаті поїхав, але пообіцяв мене посадити", - зазначив активіст, додавши, що при обшуку в нього знайшли мисливську рушницю, за фактом чого склали ще один протокол.