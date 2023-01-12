Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю "Укрінформу".

Він також зазначив, що росіяни під час тортур завдавали шкоди статевим органам жертв, особливо чоловікам.

"Найчастіше застосовувалися жорстоке побиття та катування електричним струмом. Активно використовувалися протигази, людей придушували. Крім того, були випадки виривання нігтів і спилювання напилком зубів. Експертизи тіл, які були вилучені на деокупованих територіях, показали, що мали місце тортури, які пов’язані, скажу так, із завданням шкоди статевим органам. Як правило, у чоловіків", - сказав Тимошко.

Правоохоронець заявив, що у катівні забирали родинами, разом з неповнолітніми дітьми 14-16 років. Тимошко підкреслив, що на них також здійснювався вплив, фізичний та моральний, дівчатам погрожували зґвалтуванням.

"У нас є покази неповнолітньої, котру забрали разом із батьками з дому. Вона розповіла, що до неї постійно заходили й щоразу казали: "Будешь развлекаться". Дитина знаходилася в камері та розуміла, що у будь-який момент із нею можуть зробити що завгодно", - зазначив Тимошко.

Правоохоронці встановили 22 місця на деокупованих територіях Харківської області завдяки свідченням свідків і потерпілих, де загарбники влаштовували тортури.

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