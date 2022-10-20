На деокупованій Харківщині виявили 22 ворожі катівні

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

"Встановлено 22 місця тортур. Ми виявляємо їх за даними свідків чи потерпілих людей, які через них пройшли", - сказав Тимошко.

Він уточнив, що катівні зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ. Начальник управління також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.

"У них є місце в Шебекіному на Бєлгородщині, де перебувають наші полонені з-поміж військових та поліціянтів. Там окупанти також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіла двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

Він повідомив, що частина працівників поліції, які залишалися на окупованих територіях, також пройшли через тортури. "У нас є працівники, які є потерпілими, яких катували, тримали у ямах тощо", - сказав Тимошко.

Він також зазначив, що нині Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 22 правоохоронцям, які перейшли на бік окупантів (як співробітників облуправління Нацполіції, так і інших підрозділів, які до нього не входять). "Тих, кого ще ми підозрюємо у можливій співпраці з ворогом, - лише 65 осіб, включно з цими 22", - сказав Тимошко.

Крім того, за його словами, з поліції звільнено 111 осіб, які, скориставшись дозволом вивезти сім'ї в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, не повернулися на службу. Начальник облполіції запевнив також, що не допустить поновлення цих людей через суд.

"Я не зможу своїм співробітникам дивитися в очі, якщо ці люди, які не вийшли на роботу, поновляться. Ми контролюємо, наші юристи ходять на судові засідання. Зараз ці 111 осіб, уже минуло трохи часу, хочуть відновитися, отримати зарплату за цей період. Для мене принципове питання, щоб ці люди ніколи не працювали в органах поліції", – сказав Тимошко.

Своєю чергою начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників. "Загалом 15 людей у нас побували в катівнях: 8 співробітників Балаклійської пожежно-рятувальної частини №42, 3 – у Козачій Лопані та 4 – у Вовчанську. Іншим співробітникам теж були погрози, постійно залякували, перевіряли", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з початку осені українські війська звільнили 544 населених пункти області. В окупації, за його словами, перебуває 1,8% території регіону – 32 населених пункти.

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