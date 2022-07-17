Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи SWIFT

Про це передає "Голос Америки" з посиланням на помічника президента Росії з економічних питань Максима Орєшкіна.

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому потреби не буде. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав він.

Наступного тижня влада РФ зустрінеться з представниками Туреччини, щоб обговорити налаштування платежів. Орєшкін додав, що з Китаєм також обговорюються інноваційні ідеї, які можуть "кардинально змінити ситуацію".

29 червня міністр закордонних справ України Кулеба вимагав відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти.

14 червня російські Сбербанк, Россельхозбанк та "Московський кредитний банк" відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT. Пізніше стало відомо, що чотири російські банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів