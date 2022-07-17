Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи SWIFT
Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT на тлі санкцій і відключення від неї низки російських банків
Про це передає "Голос Америки" з посиланням на помічника президента Росії з економічних питань Максима Орєшкіна.
"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому потреби не буде. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав він.
Наступного тижня влада РФ зустрінеться з представниками Туреччини, щоб обговорити налаштування платежів. Орєшкін додав, що з Китаєм також обговорюються інноваційні ідеї, які можуть "кардинально змінити ситуацію".
- 29 червня міністр закордонних справ України Кулеба вимагав відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти.
- 14 червня російські Сбербанк, Россельхозбанк та "Московський кредитний банк" відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT. Пізніше стало відомо, що чотири російські банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів
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