English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російське командування усуває від управління генералів, які керували війною проти України, - британська розвідка

Російське командування усуває від управління генералів, які керували війною проти України, - британська розвідка

19 травня, 2022 четвер
10:46
війна з Росією окупанти

Останніми тижнями Росія звільнила генералів, які мали багато поразок на початкових етапах вторгнення в Україну

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи, бо йому не вдалося взяти Харків. Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера "Москва" у квітні", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але поки не відомо, чи зберігає він довіру президента Путіна.

Ймовірно, російське військове керівництво буде відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії замість керування армією. 

Це може зменшити ініціативність російської армії, бо офіцери уникатимуть прийняття рішень, віддаючи цю процедуру своєму начальству.

  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР. Крім того, Генштаб повідомляє, що найбільші втрати противника минулої доби, 18 травня, спостерігалися на Словʼянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
розвідка
Велика Британія
Генерали
окупанти
Читайте також:
Сергій Згурець
17 травня, 2022 вiвторок
Американці не готові надавати потужні ракетні системи HIMARS, поки не впевняться, що Україна може якісно ними скористатись, — Згурець
Денис Козлов
17 травня, 2022 вiвторок
Форсував Сіверський Донець. У Росії підтвердили загибель ще одного комбрига
18 травня, 2022 середа
Росія може оточити Одесу, залучивши Придністровʼя та морський десант з острова Зміїний, - військовий аналітик Самусь
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.88
    Продаж 33.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
19 травня
11:39
"Ваш вантаж 200 чекає": Укрзалізниця третій місяць зберігає сотні тіл російських окупантів у рефрижераторах
11:39
шпигун
Польські правоохоронці звинувачують двох чоловіків у шпигунстві на користь російської розвідки
11:33
Антоніу Гутерреш
Подолання продовольчої кризи у світі неможливе без відновлення експорту з України, Росії та Білорусі, — Генсек ООН
11:31
обстріл
Росіяни обстріляли Харківщину: семеро людей отримали поранення
11:28
Федір Веніславський
"Звільнити всю територію України протягом найближчого місяця не вдасться": в ОПУ пояснили причину продовження воєнного стану на 90 діб
11:27
Ексклюзив
вишиванка з Донеччини
Вишиванка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого, - етнографиня Роксоляна Шимчук
11:11
Луганщина
На окупованій Луганщині жителі мітингують проти мобілізації, – голова ОВА
11:07
Оновлено
обстріл школа
Росія 18 травня обстріляла на Донеччині 10 населених пунктів та вбила двох дітей
11:00
ЗСУ гармата гаубиця
У Полтаві 19 травня відбудуться військові навчання, лунатимуть вибухи
10:54
У Харкові знесли памʼятник Олександру Невському
10:49
Маріуполь
Окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією
10:45
Ексклюзив
паспорт реєстрація біженці
Українці в Італії отримують право на безкоштовну медицину та навчання, після реєстрації в комунах, - журналістка Прокопчук
10:26
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс
День вишиванки стає ще важливішим через атаку РФ на культуру України, - посол Британії
10:26
фейк, фейки
"США бояться надавати Києву важку зброю", а "продовольча криза почалася ще до війни": РФ продовжує поширювати фейки
10:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наступ окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ триватиме ще 2-3 тижні, - військовий експерт Згурець
10:03
окупанти
Українців попередили про російські провокації на Донеччині з можливими масовими вбивствами цивільних
09:41
кіт Степан
У Каннах кіт Степан із Харкова здобув нагороду для блогерів
09:38
Ексклюзив
Микола Княжицький
Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький
09:36
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ поки не готові до контрнаступу: необхідно більше озброєння, - Сергій Згурець
09:32
Петро і Марина Порошенки
Петро та Марина Порошенки привітали українців із Днем вишиванки: це символ нашої незламності і єднання
09:31
гуманітарна допомога
США виділять Україні $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги
09:23
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: загинула 231 дитина, понад 427 отримали поранення
09:00
знищена техніка окупантів
Близько 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки, 595 артсистем та 455 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 19 травня
08:57
вакцина
Готуються до різних сценаріїв восени: Німеччина запропонує всім охочим четверте щеплення від COVID-19 та закупить нові вакцини
08:56
Ексклюзив
Гуляйполе
Окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни, - кореспондент Еспресо Лагутенко
08:33
обстріли у Донецькій області
У Сєвєродонецьку 18 травня через обстріли загинули четверо людей, є поранені. Луганщина залишається без світла
08:17
АЗС
Польща передасть Україні 25 тис. тонн бензину
07:49
обстріл
Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: є зруйновані будинки
07:33
окупанти
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів ЗВО, - Генштаб ЗСУ
07:13
пожежа
В Енергодарі палав окупований росіянами готельний комплекс, пожежу вдалося ліквідувати
07:06
Фінляндія та Швеція
Швеція та Фінляндія будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю
06:37
Бріджит Брінк
Сенат США затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла в Україні
06:22
поїзд
УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 19 травня
06:02
Фукусіма
Японія вирішила скинути понад 1 млн тонн стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан
06:00
На фото американські військові та техніка, яку відправлять до України
США відправить Україні гаубиці з боєприпасами
05:32
Чехія
У Чехії змінюють правила розміщення українських біженців
05:16
Світовий банк
Світовий банк виділить $30 млрд, оскільки війна в Україні загрожує продовольчій безпеці
04:02
На фото обкладинка та сторінка нового коміксу
Історію життя Володимира Зеленського розповіли в новому коміксі
03:28
Українці можуть придбати авіаквитки компанії KLM зі знижкою
03:12
Чехія Україна
Понад 50 тис. українських біженців знайшли роботу у Чехії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV