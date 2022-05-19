Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи, бо йому не вдалося взяти Харків. Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера "Москва" у квітні", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але поки не відомо, чи зберігає він довіру президента Путіна.

Ймовірно, російське військове керівництво буде відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії замість керування армією.

Це може зменшити ініціативність російської армії, бо офіцери уникатимуть прийняття рішень, віддаючи цю процедуру своєму начальству.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР. Крім того, Генштаб повідомляє, що найбільші втрати противника минулої доби, 18 травня, спостерігалися на Словʼянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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