Російське видання опублікувало кадри, які свідчать про вбивства мирних громадян у Бучі окупаційними військами РФ. Відео
Журналісти "Медузи" роздобули відеоролик, знятий з дрона
Про це повідомляє "Медуза".
Судячи з метаданих, кадри відзнято з 23 по 30 березня, тобто тоді, коли окупаційні війська Росії ще залишалися у місті. На записі чітко видно тіла вбитих людей посеред вулиці Яблонської, а також на сусідніх вулицях.
Журналісти "Медузи" провели геолокацію, і вона повністю збіглася з місцем розташування тіл на фото, які українські репортери і поліція зробили 1 та 2 квітня після відходу армії РФ з Бучі. На відео також чітко помітно техніку і людей біля неї. Бойові машини дуже схожі на БМД і БТР-Д, що стоять на озброєнні російських десантних частин. Тіла вбитих цивільних лежать в декількох десятках метрів від техніки і солдатів.
На кадрах, які знімалися 29 і 30 березня, військового транспорту на колишньому місці немає. Важливо відзначити, що саме 30 березня називається російським Міноборони днем відведення військ з Бучі.
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