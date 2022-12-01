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Війна з Росією: хроніка
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Російські хакери атакували сайти Ватикану

1 грудня, 2022 четвер
08:26
Світ Папа Римський

Хакери з Російської Федерації 30 листопада здійснили кібератаку на сайт Ватикану. Багато сторінок стали недоступними

Про це у соцмережі повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Російські терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичної: російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска", - зазначає він.

Зауважимо, це сталося через декілька днів після того, як Папа Римський Франциск висловився про військових РФ. 

  • Нагадаємо, 30 листопада з триденним візитом до Києва прибув очільник церкви у Великій Британії, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі

  • 28 листопада Папа Римський відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна та РФ за агресію проти України.

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Ватикан
кібератаки
Папа Римський Франциск
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