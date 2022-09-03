Російські ліберали вважають Україну кращою версією РФ, а путінсти - гіршою, - філософ Єрмоленко
Україна має думати, хто може бути корисним для нас в Росії та стати міною, яка підірве цю імперію
Про це в ефірі Еспресо сказав філософ та викладач Києво-Могилянської академії Володимир Єрмоленко.
"Я далекий від того, щоб засуджувати всіх росіян. Ми маємо визначити критерії до тих людей, з ким ми готові говорити. Ті люди, які називають себе лібералами, дуже часто відтворюють імперську історію. Вони вважають Україну кращою версією Росії, путіністи - гіршою", - заявив він.
На думку філософа, росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що Україна взагалі не є версією Росії.
"Ми в історії поки не маємо прикладів демократії в РФ, але це не значить, що вона не відбудеться. Велика наша мета - захиститися від цього монстра, але я думаю, що ми маємо навчитися нападати - інтелектуально, ідеями, військовим чином. Ми маємо думати над тим, хто може бути корисним для нас в Росії і бути міною, яка підірве цю імперію. Це можуть бути малі народи або люди, які виступають проти війни. Але на певних для нас важливих умовах - що вони визнають Україну силою, яка здатна завдати РФ військової поразки", - підсумував Єрмоленко.
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