Російські ліберали вважають Україну кращою версією РФ, а путінсти - гіршою, - філософ Єрмоленко

Про це в ефірі Еспресо сказав філософ та викладач Києво-Могилянської академії Володимир Єрмоленко.

"Я далекий від того, щоб засуджувати всіх росіян. Ми маємо визначити критерії до тих людей, з ким ми готові говорити. Ті люди, які називають себе лібералами, дуже часто відтворюють імперську історію. Вони вважають Україну кращою версією Росії, путіністи - гіршою", - заявив він.

На думку філософа, росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що Україна взагалі не є версією Росії.

"Ми в історії поки не маємо прикладів демократії в РФ, але це не значить, що вона не відбудеться. Велика наша мета - захиститися від цього монстра, але я думаю, що ми маємо навчитися нападати - інтелектуально, ідеями, військовим чином. Ми маємо думати над тим, хто може бути корисним для нас в Росії і бути міною, яка підірве цю імперію. Це можуть бути малі народи або люди, які виступають проти війни. Але на певних для нас важливих умовах - що вони визнають Україну силою, яка здатна завдати РФ військової поразки", - підсумував Єрмоленко.