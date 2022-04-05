Російські мародери продають на сайті оголошень форму збірної України, яку "взяли під Броварами як трофей"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.

"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. Мародери, передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?", - поцікавилися в УАФ, натякаючи на відсторонення російських клубів та збірної від міжнародних змагань через повномасштабну військову агресію РФ проти України.



2 квітня повідомлялося, що у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.

3 квітня видання "Беларускі Гаюн" оприлюднило запис з відділення служби доставки у Мозирі, з якого російські мародери відправляють додому награбоване в Україні майно.

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