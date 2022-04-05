English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Російські мародери продають на сайті оголошень форму збірної України, яку "взяли під Броварами як трофей"

Російські мародери продають на сайті оголошень форму збірної України, яку "взяли під Броварами як трофей"

5 квітня, 2022 вiвторок
16:25
Спорт Збірна України, форма

На російському сайті оголошень Avito у продажу з’явилась екіпіровка збірної збірної України з футболу, яку продають як "трофей, який взяли під Броварами"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram. 

"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. Мародери, передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?", - поцікавилися в УАФ, натякаючи на відсторонення російських клубів та збірної від міжнародних змагань через повномасштабну військову агресію РФ проти України. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Збірна України
продаж
мародерство
війна з Росією
УАФ
оголошення
форма
мародери
награбоване
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Алексей Данилов
3 квітня, 2022 неділя
Донеччина, Луганщина, Харківщина. Данілов сказав, де "найближчим часом" чекати нових ударів росіян
4 квітня, 2022 понедiлок
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
Угорщина
4 квітня, 2022 понедiлок
Угорщина - ганьба Європейського Союзу. Варто призупинити її членство у ЄС і НАТО, - політолог про позицію угорської влади щодо України
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.86
  • EUR
    Купівля 32.12
    Продаж 32.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
5 квітня
17:13
Російські хакери
У Німеччині спецслужби ліквідували найбільшу у світі платформу російського даркнету
17:09
Єнс Столтенберг
РФ не відступає від своїх амбіцій, країни НАТО продовжать надання зброї Україні, - Столтенберг
17:03
Латвія
Латвія готується прийняти від 30 до 40 тисяч українських біженців
16:55
збірна України
ЧС-2022: Збірна України дізналася дату стикового матчу проти Шотландії
16:50
Ексклюзив
Петро Кузик
Це армія збоченців. Ми воюємо з дегенератами, кримінальними недолюдками - комбат ТрО
16:47
санкції проти рф
Латвія та Естонія висилають російських дипломатів і закривають консульства РФ
16:42
Єнс Столтенберг
Союзники підтримують проведення розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - генсек НАТО
16:35
Канцлер Австрії обговорив з Зеленським можливість відвідати Київ
16:32
протикорабельні ракети
На Полтавщині українські військові збили дві ворожі ракети, - голова ОВА
16:28
Порошенко
Виключення Росії з ООН і позбавлення її права вето в Радбезі – єдиний шлях для гарантування світової безпеки, – Порошенко
16:24
Урсула фон дер Ляйєн
Ембарго на російське вугілля та закриття портів для суден з РФ: очільниця Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій від ЄС
16:15
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога буде тоді, коли ми відвоюємо всі свої території, а Росія розпадеться на 20, або більше держав, — комбат батальйону ТрО Києва
16:10
Хосе Мануель Альбарес
"Ми вирішили видворити російських дипломатів", - міністр закордонних справ Іспанії
15:52
біженці Чехія
Імовірно, сотні тисяч українських біженців залишаться в Чехії, - міністр МВС Віт Ракушан
15:50
Кулеба
Кулеба закликав ввести проти РФ "матір усіх санкцій", аби не допустити "нових Буч"
15:37
Олександр Сушко
"Підриває єдність українців перед обличчям ворожої навали": директор фонду "Відродження" Сушко про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
15:36
Кім опублікував відео, як рашисти вдарили снарядом по дитячій лікарні у Миколаєві
15:17
Epic Games
Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри Fortnite, - Федоров
15:12
окупанти Маріуполь
Росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію, - СБУ
15:12
Oll.tv
Сервіс інтернет-телебачення Oll.tv відкрив вільний доступ до 50 телеканалів в Україні та за кордоном
15:03
Ексклюзив
Буча геноцид труп
Мрії про Судоплатова. Що хочуть насправді русскіє ліберали?
15:01
Швеція та Данія висилають російських дипломатів
14:57
Зеленський
Зеленський відкинув повернення ОРДЛО та Криму військовим шляхом, оцінивши можливі втрати лише на сході у 40-50 тис. наших солдатів
14:51
Берлін біженці
У Берліні заарештували двох чоловіків, які насміхалися над українськими біженцями та вигукували проросійські гасла
14:49
Володимир Єзерський
Тренер збірної України з футболу понад місяць захищав Київ зі зброєю в руках
14:13
окупанти захопили
На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів
14:12
Ашан, Росія
"Ашан. Україна" заявив, що французькі власники більше не фінансуватимуть свій бізнес у РФ. "Ашан.Росія" це спростовує
14:01
Олександр Усик
Втратив моральне право: Окупаційна влада Криму "покарала" Усика за правду про війну РФ проти України
13:52
Простір для дітей, медична допомога та пункт психологічної підтримки. Як працює новий центр для біженців у Варшаві
13:46
СБУ
Передавав окупантам паролі та дані про військових і цивільних: керівнику Миколаївської окружної прокуратури оголосили підозру в державній зраді
13:45
Кирило Шевченко
Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, - НБУ
13:30
обстріл зоопарк
Окупанти остаточно зруйнували харківський "Фельдман Екопарк"
13:22
Facebook Instagram соцмережі
У Facebook назвали причину блокування хештегів про звірства росіян у Бучі
13:19
Юрій Бутусов
"Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
13:02
Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель
Цього тижня до Києва завітають президентка ЄС та глава європейської дипломатії, - речник Єврокомісії
13:01
Луїджі Ді Майо
Італія оголосила, що висилає 30 російських дипломатів
12:56
телевізор немає сигналу
Еспресо, Прямий та 5 канал мали включити в спільний ефір, відключення виглядає як не дуже розумна цензура, - головред LB.ua
12:50
мережа Т2
Провайдер "Зеонбуд" не знає причин вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з ефіру, - Детектор медіа
12:50
"Ми мріємо повернутися додому і не чути повітряних тривог". Історія української біженки у Бельгії
12:41
Будапешт інсталяція
У Будапешті створили інсталяцію у вигляді дитячої братської могили, аби вшанувати вбитих окупантами українських дітей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV