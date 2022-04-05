Російські мародери продають на сайті оголошень форму збірної України, яку "взяли під Броварами як трофей"
На російському сайті оголошень Avito у продажу з’явилась екіпіровка збірної збірної України з футболу, яку продають як "трофей, який взяли під Броварами"
Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.
"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. Мародери, передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?", - поцікавилися в УАФ, натякаючи на відсторонення російських клубів та збірної від міжнародних змагань через повномасштабну військову агресію РФ проти України.
- 2 квітня повідомлялося, що у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.
- 3 квітня видання "Беларускі Гаюн" оприлюднило запис з відділення служби доставки у Мозирі, з якого російські мародери відправляють додому награбоване в Україні майно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе