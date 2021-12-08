Російські найманці вже пів року утримують в ув'язненні українського вчителя, - омбудсман
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські найманці пів року незаконно утримують у полоні українську вчительку фізики Наталію Шило за підозрою в нібито шпигунстві на користь України
Про це повідомляє Офіс омбудсмана України у Telegram.
За інформацією Денісової, жінку затримали в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у ШІЗО-5 у Донецьку.
Омбудсман зазначила, що Наталія Шило - корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації вона переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року - 2018" у номінації "Фізика". Згодом вона переїхала до Києва.
Уповноважена звернулася до Голови місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт з проханням здійснити візит до ШІЗО-5 у Донецьку, щоб перевірити додержання прав Наталії Шило та інших утримуваних осіб.
Денісова нагадала, що наразі у в'язницях та ШІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.
- Нагадаємо, 1 грудня 2021 Денісова повідомила, що за проукраїнську позицію окупанти ув'язнили 121 людину в Криму і близько 300 людей в ОРДЛО.
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