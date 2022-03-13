Російські окупанти у Волновасі вбили військового капелана з ПЦУ

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Православна церква України, інформує Еспресо.TV

"Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя... З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.

Ігумен Платон був пострижений в ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях", - зазначають церковники.

Про подробиці трагічного випадку та обставини, за яких він стався, у дописі не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл росіян потрапила одна з найбільших святинь України – Святогірська Лавра. Є поранені.

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