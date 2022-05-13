Російські окупанти вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини, 5 - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 12 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Ще 5 людей дістали поранення.", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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