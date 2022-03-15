Російські окупанти знищили понад 600 будинків у Харкові - Нацполіція
Станом на 15 березня понад 600 будинків знищили російські окупанти в Харкові, тисячі людей опинилися без даху над головою
Про це на Фейсбук повідомила Національна поліція в Харківській області.
"На сьогодні у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни", – йдеться у повідомленні.
У Нацполіції констатують: окупанти обстрілюють мирне місто і вдень, і вночі.
"Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot. Поліція працює 24/7 та завжди стоїть на сторожі вашої безпеки та законних інтересів", – зазначила Нацполіція.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 березня, рятувальники у Харкові і навколишніх населених пунктах здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, свідчать дані ДСНС.
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