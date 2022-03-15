Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські окупанти знищили понад 600 будинків у Харкові - Нацполіція

Російські окупанти знищили понад 600 будинків у Харкові - Нацполіція

15 березня, 2022 вiвторок
11:41

Станом на 15 березня понад 600 будинків знищили російські окупанти в Харкові, тисячі людей опинилися без даху над головою

Про це на Фейсбук повідомила Національна поліція в Харківській області.

"На сьогодні у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни", – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції констатують: окупанти обстрілюють мирне місто і вдень, і вночі.
 



"Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot. Поліція працює 24/7 та завжди стоїть на сторожі вашої безпеки та законних інтересів", – зазначила Нацполіція.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 березня, рятувальники у Харкові і навколишніх населених пунктах здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, свідчать дані ДСНС.
Харків
руйнування
Читайте також:
ворожа техніка
15 березня, 2022 вiвторок
Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами
Володимир Зеленський
15 березня, 2022 вiвторок
Страшний сон Росії. Армія РФ - один з головних постачальників техніки для нашого війська, - Зеленський
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.2
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 березня
12:31
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з РФ, – Корнієнко
12:27
Порошенко в ефірі BBC: якщо Україна перестане стріляти - не стане України, якщо Росія перестане стріляти - настане мир
12:17
Віталій Кличко
"Столиця буде оборонятися": Кличко закликав чоловіків повертатися до Києва й захищати місто від окупантів
12:01
Павло Кириленко
15 березня з Маріуполя відкритий гуманітарний коридор для приватного транспорту, - Донецька ОВА
12:00
Заборона інвестицій в енергетичний сектор та угоди з ВПК: ЄС оприлюднив четвертий пакет санкцій проти Росії
11:35
"Український ринок праці відроджується": Центр при РНБО порадив ресурси для пошуку роботи у воєнний час
11:33
"Азов" знищив генерал-майора окупантів
11:19
У Києві з 20:00 вівторка, 15 березня, до 7:00 четверга, 17 березня, запроваджують комендантську годину, - Кличко
11:07
Ексклюзив
ЗСУ
"Обстріли Миколаєва тривають, проте окупанти помалу відступають", – депутатка Миколаївської облради про ситуацію в місті та області
11:01
Ізюм
"Померлих нема кому ховати, вцілілі помирають без ліків": заступник мера Ізюма вимагає гуманітарних коридорів з Харкова і Слов'янська
11:00
санкції проти рф
ЄС завершив письмове оформлення 4-го пакету санкцій проти Росії і має невдовзі їх оприлюднити, – журналіст
10:53
війна діти
Щодня під обстрілами російських окупантів гине 5 дітей: Офіс генпрокурора назвав кількість жертв і поранених серед дітей
10:42
Польща ЄС
До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії
10:41
Київ війна
Віталій Портников: Без єдності не буде перемоги
10:27
окупант
Війська РФ не дозволяють провести "зелений коридор" із Чернігова, - ОВА
10:20
нафта
Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель
10:14
Ексклюзив
окупація Криму
Олексій Панич: Три найважливіші помилки Заходу у розумінні Росії
10:08
вагон
УЗ розпочинає націоналізацію російських вагонів на території України
09:54
ЗСУ
"Окупанти ходять по квартирах, відшукують колишніх силовиків": боєць херсонської ТрО про ситуацію в місті
09:54
ворожа техніка
РФ втратила понад 13 500 військових, 1279 бронемашин, 404 танки, 81 літак і 95 гелікоптерів за час масштабної війни, – Генштаб ЗСУ
09:38
Ірина Верещук
Верещук: на 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних
09:31
Зеленський
Добровільна сплата єдиного податку і скасування перевірок : Зеленський розповів про податкову реформу
09:29
Окупанти обстріляли дитячий інтернат у Рубіжному на Луганщині: загинуло четверо людей
09:23
Нова Зеландія
Нова Зеландія прийме 4 тисячі українських біженців
08:40
Яхта Абрамовича
Іспанія арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн, - ЗМІ
08:22
Ексклюзив
ворожа техніка
Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами
08:16
Поїзди не зупинятимуться: станцію метро "Лук'янівська" пошкодило вибуховою хвилею (ФОТО)
08:08
Харків обстріл
Семеро загиблих та троє врятованих: харківські рятувальники за минулу добу 34 разів виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів
07:49
евакуація з Гостомеля та Бучі
Зелені коридори на Сумщині: звідки вивозитимуть людей
07:23
Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує бомбити критичну інфраструктуру: що відомо на 6 ранку
07:03
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
Є загроза висадки морського десанту на узбережжі Чорного моря, але ми до цього готові – голова Одеської ОВА
06:57
Хімічна зброя
Росія планує застосувати хімічну зброю, щоб звинуватити Україну, – Міноборони Британії
06:41
Світовий банк
Світовий банк виділить Україні додаткові майже $200 млн
06:16
ЧАЕС
Електропостачання на ЧАЕС відновлене після ще одного пошкодження лінії окупантами - МАГАТЕ
06:13
Оновлено
У Києві пролунали вибухи у трьох районах, багато пошкоджень, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)
05:41
Епіфаній
Епіфаній: Вбивати російського окупанта – це не гріх
05:27
Євробачення
Україна таки візьме участь у Євробаченні
04:34
Японія
Японія розширила санкції проти Росії
01:58
генерал Дмитро Марченко
"У селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до міста", - керівник оборони Миколаєва
01:49
Володимир Зеленський
Страшний сон Росії. Армія РФ - один з головних постачальників техніки для нашого війська, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV