Російські прикордонники затримали двох українських рибалок в акваторії Чорного моря, - Денісова

Про це у Telegram написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися", - повідомила вона.



За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, тому його прибило на берег до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.



"Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - зазначила Денісова.



За цим фактом Нацполіція в Херсонській області порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).



Денісова наголосила, що затримання українських рибалок російськими прикордонниками суперечить міжнародним нормам права. Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ з проханням вжити заходів для звільнення двох чоловіків та закликала міжнародні правозахисні організації тримати на контролі чергові порушення РФ.



