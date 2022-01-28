Російські прикордонники затримали двох українських рибалок в акваторії Чорного моря, - Денісова
Російська Федерація незаконно утримує двох українських громадян - Руслана Романюту та Івана Герасименка - у тимчасово окупованому Криму та не надає офіційних відомостей Україні
Про це у Telegram написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися", - повідомила вона.
За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, тому його прибило на берег до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.
"Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - зазначила Денісова.
За цим фактом Нацполіція в Херсонській області порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).
Денісова наголосила, що затримання українських рибалок російськими прикордонниками суперечить міжнародним нормам права. Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ з проханням вжити заходів для звільнення двох чоловіків та закликала міжнародні правозахисні організації тримати на контролі чергові порушення РФ.
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