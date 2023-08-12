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Війна з Росією: хроніка
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Російські терористи за добу атакували 10 регіонів України: 5 загиблих, 13 поранених

12 серпня, 2023 субота
10:58
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Окупанти протягом минулої доби, 11 серпня, обстріляли 10 областей України. Унаслідок ворожих атак загинуло 5 людей, ще 13 отримали поранення різної тяжкості

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Івано-Франківська: вчора близько 10 години ранку російські терористи здійснили обстріл інфраструктури Івано-Франківщини аеробалістичними ракетами.

За оперативними даними, ракета Х-47 "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик, один дорослий цивільний отримав ушкодження.

Чернігівщина: окупанти за добу здійснили 4 обстріли по області. Ворог бив із мінометів та АГС. Під вогнем опинилися Семенівська, Сновська та Новгород-Сіверська громади.

Сумщина: вночі росіяни здійснили артобстріл Середино-Будської громади. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади. 
Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. 

Дніпропетровщина: вчора вдень російська армія накрила Нікополь важкою артилерією. 
Унаслідок цього постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.  
Також пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Понівечені 5 ліній електропередачі.

Запорізька: за минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах області.
Унаслідок обстрілів надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Харківщина: сьогодні зранку ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Унаслідок атаки загинула 73-річна жінка. Також пошкоджено житловий будинок.

За добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп Богодухівського району, Ветеренарне, Стрілеча Харківського району, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.
Внаслідок обстрілу селища Тимофіївка Богодухівського району були пошкоджені гідроспоруди Тимофіївського водосховища. 

Луганщина: обстрілів противника зазнали Невське, Діброва, Білогорівка.
Ворог продовжує використовувати заклади освіти окупованих територій у власних цілях. Зокрема, у населеному пункті Сєверний на півдні Луганщини будівля школи зайнята військовими РФ.

Донеччина: росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Північне, с.Благодатне, с.Єлизаветівка, с.Тоненьке. с.Богоявленка. 

Унаслідок ворожих атак дві людини загинули, ще одна отримала поранення. Також пошкоджено 12 приватних житлових будинків,  морг, ангар агрофірми, цивільний автомобіль.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
Також протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади; відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано. Без постраждалих. 
Вчора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 39 обстрілів, з них 3 артилерійських обстріли по Херсону. Росіяни поцілили у райони 19 населених пунктів області.

Пошкоджено територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді, а також пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, 10 дістали поранення.

  • Російські терористи вранці 12 серпня вдарили керованою авіабомбою Оріхову Запорізької області. Унаслідок атаки загинув поліцейський, ще 12 людей отримали поранення.
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