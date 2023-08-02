Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Київщина: російські окупанти вночі, 2 серпня, вкотре атакували Київську область "шахедами". В області активно працювали сили ППО. За попередньою інформацією - влучань та постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загорання приватного будинку, пошкоджено гараж та автомобіль. Ще в одному населеному пункті уламками було пошкоджено дах магазину.

Чернігівщина: росіяни за добу здійснили 7 обстрілів регіону, використавши міномети та артилерію. Ворог обстріляв Сновську, Новгород-Сіверську, Городнянську, Семенівську громади.

Сумщина: вночі та вранці противник здійснив 7 обстрілів. Обстріляно 5 населених пунктів у Білопільській, Миколаївській, Середино-Будській, Великописарівській громадах. Ворог гатив з мінометів, артилерії та гранатометів.

Вчора, 1 серпня, протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів. Обстріляно 22 населених пункти у 7 громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

У Краснопільській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, а в Есманській складське приміщення приватного підприємства та трактор.

Дніпропетровщина: протягом ночі російські терористи тричі обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії. Вчора вдень агресор атакував Нікопольщину. Вгатив з важкої артилерії по районному центру.

Запорізька: за минулу добу російські військові здійснили 97 обстрілів по 20 населених пунктах області. 14 авіаударів ворог завдав по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці, а 74 артобстріли - по території Гуляйполя, Новодарівки, Малинівки, Червоного, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Ольгівського, Чарівного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, Павлівка та Лобкового.

Крім того, зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Верхній Терсі, Новодарівці й Темирівці, 2 ворожі БПЛА-атаки по Гуляйполю та Малим Щербакам, а також ракетний удар по Таврійському.

Під час авіаційного удару по Оріхову поранення отримав 42-річний чоловік, його оперативно направлено до лікувального закладу. Також надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Петропавлівка, Нестерне Чугуївського району і Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.

Внаслідок ракетного удару по селищу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки. Загинула жінка 91 року, поранений чоловік близько 40 років.

Внаслідок удару по селищу Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено 3 приватних домогосподарства.

Луганщина: протягом доби російські окупанти здійснили 105 обстрілів регіону. Невське та населені пункти навколо щодоби страждають від російської артилерії. Також під обстрілами Білогорівка.

Донеччина: росіяни за добу здійснили 26 обстрілів. Постраждали населені пункти: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Дружківка, Гірник, смт. Велика Новосілка, с.Благодатне, с.Острівське, с.Рай-Олександрівка, с.Соловйове, Слов'янськ.

Пошкоджено 26 житлових будинків, господарча споруда, складське приміщення, ЛЕП, цивільний автомобіль, будівля колишнього підприємства. Через ворожі атаки 3 людини отримали поранення.

Миколаївщина: вчора протягом дня та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по узбережжю Очакова. Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог завдавав ударів по Куцурубській громаді.

Одещина: окупанти атакували вночі область безпілотниками, випущеними з Азовського моря через Чорне. Внаслідок цього виниклі пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 74 обстріли, з них сім по Херсону. Окупанти влучили в райони 31 населеного пункту області; територію та будівлю Херсонської міської клінічної лікарні ім. Корабелиша, територію та будівлю ліцею.

Армія РФ прицільним вогнем вкрила один з медичних закладів Херсона. Пошкоджено два поверхи – хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну. Внаслідок ворожого удару загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Також поранення отримала медсестра. Ще у чотирьох постраждалих медпрацівників діагностували контузію та гостру реакцію на стрес.

Поблизу села Чкалове Бериславського району під час виконання польових робіт 41-річний чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що тракторист дістав тілесні ушкодження.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 8 дістали поранення.