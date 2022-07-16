Російські урядовці відвідували Іран і оглядали бойові безпілотники, - Білий дім

Про це повідомляє AP.

"Ми вважаємо, що офіційна російська делегація нещодавно отримала демонстрацію іранських БПЛА, здатних атакувати", - сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Росія зацікавлена в придбанні іранських БПЛА, здатних атакувати.

За даними Білого дому, Іран продемонстрував безпілотники росіянам на аеродромі Кашан 8 червня та 15 липня. Адміністрація також оприлюднила супутникові знімки безпілотників "Шахед-191" і "Шахед-129", які демонструються та летять на аеродромі, а транспортний літак російської делегації знаходиться на землі.

За словами Джейка Саллівана, адміністрація має "інформацію про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА".

У США вважають, що червневий візит "був першим випадком, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації".

Байден прагне посилити координацію між союзниками з Близького Сходу у відповідь на російське вторгнення в Україн. Багато країн Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, серйозно стурбовані зловмисною діяльністю Ірану в регіоні.

Разом з тим, жодна з країн, представлених на саміті, не пішла в ногу зі США щодо санкцій проти Росії, що є ключовим пріоритетом зовнішньої політики адміністрації Байдена.

12 липня Іран після звинувачень у постачанні РФ безпілотників анонсував візит Путіна. Зазначалось, що російський диктатор з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі мали обговорити економічну співпрацю.

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