Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.



"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що ніхто з прикордонників не постраждав.

Додамо, 9 квітня окупанти продовжили обстрілювати житлові квартали на Луганщині. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську виникла пожежа у багатоповерхівці, на АЗС та підприємстві. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявили загиблу жінку.

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