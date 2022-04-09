Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе
У суботу, 9 квітня, російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник вдалось знищити
Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.
"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що ніхто з прикордонників не постраждав.
- Додамо, 9 квітня окупанти продовжили обстрілювати житлові квартали на Луганщині. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську виникла пожежа у багатоповерхівці, на АЗС та підприємстві. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявили загиблу жінку.
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