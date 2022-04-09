Внаслідок обстрілів на Луганщині одна людина загинула, четверо - поранені

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку", - написав Гайдай.

Він закликав мешканців Луганської області не публікувати після обстрілів жодних фото чи відео, адреси, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл.



У четвер, 7 квітня, окупанти завдали чергових ударів артилерією по житлових будинках у Луганській області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb