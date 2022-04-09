Внаслідок обстрілів на Луганщині одна людина загинула, четверо - поранені
Внаслідок російських обстрілів в Сєвєродонецьку загинула одна людина, в Рубіжному - четверо поранених
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку", - написав Гайдай.
Він закликав мешканців Луганської області не публікувати після обстрілів жодних фото чи відео, адреси, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл.
- У четвер, 7 квітня, окупанти завдали чергових ударів артилерією по житлових будинках у Луганській області.
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