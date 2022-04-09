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Головна війна з Росією Внаслідок обстрілів на Луганщині одна людина загинула, четверо - поранені

Внаслідок обстрілів на Луганщині одна людина загинула, четверо - поранені

9 квітня, 2022 субота
14:32
війна з Росією Сєвєродонецьк

Внаслідок російських обстрілів в Сєвєродонецьку загинула одна людина, в Рубіжному - четверо поранених

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram. 

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку", - написав Гайдай. 

Він закликав мешканців Луганської області не публікувати після обстрілів жодних фото чи відео, адреси, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл. 
 

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Луганська область
Луганщина
російська агресія
обстріли
Сергій Гайдай
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