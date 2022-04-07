Російські війська обстріляли Рубіжне, виникла пожежа у двох житлових будинках, – голова ОВА
У четвер, 7 квітня, окупанти завдали чергових ударів артилерією по житловому фонді Луганської області. У місті Рубіжне внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежа виникла у двох житлових будинках
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що після обстрілу 6 квітня по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі й гаражі.
- 7 квітня стало відомо, що дві шахти на Луганщині, які через обстріли були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Неможливо відновити роботу шахт "Золоте" й "Тошківська". Також невідомо, чи працюватиме "Гірська".
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