На Луганщині неможливо відновити роботу шахт "Золоте" й "Тошківська", пошкоджених російськими обстрілами, - Гайдай
Роботу шахт "Золоте" й "Тошківська", знеструмлених і затоплених через російські обстріли, відновити неможливо. Також невідомо, чи працюватиме "Гірська"
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Дві шахти на Луганщині, які через обстріли були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Міненерго повідомили, що "Золоте" та "Тошківську" ми вже втратили", - наголосив він.
Крім того, затоплює шахту "Гірську". Обірвані дроти на високовольтній лінії - єдиній, через яку постачалась електроенергія на шахту. У разі продовження російського наступу роботу "Гірської" не можна буде відновити вже за місяць.
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